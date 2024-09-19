Diyarbakır'da Yeni Sağlık Eğitim Programları

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Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni sertifikalı eğitim programları başlıyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, eğitim programlarının, sağlık profesyonellerine uzmanlık alanlarında bilgi ve becerilerini artırma fırsatı sunduğu belirtildi.

Eğitim programı ile kayıt sürecinin başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ???????

"Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ve Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı verilecek. Bu eğitim programları, ilgili alanlarda kapsamlı bir eğitim sağlayarak hemşirelerin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Programlar, sağlık sektöründe yüksek standartların korunmasına ve hasta bakım kalitesinin artırılmasına yönelik bilgi ve pratik uygulamalar sunacaktır."