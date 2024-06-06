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Diyarbakır'da yerinde dönüşüm kararı alan bina sakinleri devlet desteğinden memnun

Hak sahibi Şehymus Yılmaz:

"Yerinde dönüşüm, Türkiye'de alınmış en güzel karar"

"Devlet sağ olsun verdiği kredide faiz almayacak"

" Bence bu da devletin vatandaşlarına vermiş olduğu büyük bir katkı"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binanın yıkılması sonrası hak sahipleri, yerinde dönüşüm kararı alarak yapılarının yapımına başladı.

Peyas Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 28 daireli Maf-1 Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı. 32 hak sahibi, yüzde 50+1'i sağlayıp noter huzurunda karar bağladı. Hak sahipleri, daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Kayapınar Belediyesi ile resmi süreçleri tamamladı. Yeni bina, devletinde verdiği destekle birlikte yaklaşık 52 milyona mal olup bir yıl sonra teslim edilmesi bekleniyor.

Bin sakinleri adına konuşan hak sahibi Şehymus Yılmaz, binanın, deprem anından itibaren ağır hasarlı tespit edildiğini, aynı gün içinde bina boşaltıldığını söyledi. Binanın 3 ay içinde devlet tarafından yıkıldığını belirten Yılmaz, şu anda tarla vasfında olduğunu ifade etti.

Bina sakinleri olarak acil toplantı yaptıklarını aktaran Yılmaz, "28 daire, 32 hak sahibinden oluşan binaydık. Yüzde 50+1'i toplayarak yerinde dönüşüm kapsamında devlete başvuru yaptık. Devletle sürecimiz şu an bitmiş durumda. Noterde hepimizin ortak kararını paylaşmış bulunduk. Ondan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği sürecimiz başladı. Nüfus müdürlüğüyle üç kere yazışma oldu. Çevre Şehircilikteki arkadaşlar bu konuda bize çok büyük destek verdiler. Çevre Şehircilik sürecimiz bittikten sonra belediye kısmına başladık. Belediye kısmında süreci devam ettirdik. Bu aşamaya geldik, ruhsat çıkmış durumda" dedi.

"Yerinde dönüşüm, Türkiye'de alınmış en güzel karar"

Bundan sonraki süreçte binanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğinin denetimi altında yapı denetim planına uygun şekilde yapılıyor olacağını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse bir yıl içinde tekrar binamızda oturuyor olacağız. Çok büyük bir depremle karşı karşıyaydık. Sadece Diyarbakır değil, 11 ili kapsayan bir depremdi. Ölenlerimiz, yaralılarımız, kurtarılıp ampute durumunda olan insanlar, bizi derinden etkiledi. Yerinde dönüşün, Türkiye'de alınmış en güzel karar. İnsanlar, yerinde, evinde her zaman mutlular. Hak sahipleri olarak bizde öyle olduğumuz için TOKİ'den ziyade evimizi yerinde yapıp orada yaşamayı tercih ettik. Allah nasip ederse biran önce binamızı kaldırıp depreme dayanıklı, deprem prosedürüne uygun bina yaparak oturmayı istiyoruz."

İnsanların hem TOKİ'ye, hem de kredilendirme grubuna başvurduğunu belirten Yılmaz, "Kredilendirme grubu hak sahibinin yüzde 51'i geçtikten sonra TOKİ alımında çıkmıyordu. Bizimde 51'in üzerinde bir kararımız vardı. Devletin açıkladığı rakam 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi, 10 yıl, 2 yılı ödemesiz. 40 bin lirada proje parası olarak bize tahsis edecekler. Çevre Şehircilik sürecinde kredilendirme imzaları olacak temelden sonra. Bu süreçte bizden de bir miktar para çıkacak. Bizde hak sahipleri olarak bir miktar para ile müteahhit firmamıza ödeme yapıyor olacağız. Binaların yeri yaşam alanlarına uygunsa yerinde dönüşüm çok önemli. Evet, devlet çok güzel TOKİ tahsis etti. Hayat şartların, yaşam şartlarında TOKİ mükemmel. Çalışanlar olarak düşündüğünüz zaman şu an Diyarbakır merkeze 26 kilometre uzakta bir yapı. Deprem ilçesi gibi bir ilçemiz olacak. Çalışan insanlar için yerinde dönüşümü tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Bence bu da devletin vatandaşlarına vermiş olduğu büyük bir katkı"

"Devlet sağ olsun verdiği kredide faiz almayacak" diyen Yılmaz, "Verdiği krediyi 10 seneye bölüyor olacak. O da şu an ortalama 6 bin 500 7 bin gibi bir rakama denk geliyor. İnsanları rahatsız etmeyecek bir şekilde ödemeleri yapılıyor olacak. Bence bu da devletin vatandaşlarına vermiş olduğu büyük bir katkı. Teşekkür etmek istedim. Bu süreçte bize yardımcı olan devlet büyüklerimize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Ufuk Nurullah Bey'e, Kentsel Dönüşüm Bölge Müdürümüz Fesih Barut'a, Kayapınar Belediye Başkanımıza ve imar müdürümüz Ayşe Hanıma çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Diyarbakır'da bir ilki sağlayabilmemize yardımcı olanlardır" ifadelerinde bulundu.