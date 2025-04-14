Diyarbakır'da Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

2023 yılında hizmete giren merkez, bağımlılara ücretsiz tedavi ve rehabilitasyon desteği sunuyor.

14.04.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 2023 yılında hizmete giren Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, ücretsiz tedavinin yanı sıra bünyesindeki rehabilitasyon programları, hobi odaları, spor salonu ve çeşitli atölyelerle bağımlılıkla mücadele edenlere umut oldu.

Merkez Sur ilçesinde Valilik, Dicle Üniversitesi ve Yeşilay Şubesi işbirliğiyle 2019'da temeli atılan ve 2023 yılının Nisan ayında tamamlanarak hizmete açılan 5 bin 600'ü kapalı, toplam 10 bin metrekare alanda hizmet veren merkez, 40 yatak kapasitesi ile alkol ve madde bağımlılarına ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor.

Psikiyatrist, hemşire, klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptığı merkezde, tedavinin yanı sıra meslek edindirme programları, hobi odaları, spor salonu ve çeşitli atölyelerle danışanlara rehabilitasyon desteği de sunuluyor.

"Küçük tamirat atölyesi", "resim", "seramik", "müzik", "bilgisayar" ve "gastronomi" atölyeleri ile kütüphanede rehabilite imkanına kavuşan danışanlar, usta öğreticiler eşliğinde kaynakçılık, aşçı yardımcılığı, elektrik tesisatı bakımı, bahçıvanlık ve tekstil alanında verilen eğitimlerle de meslek öğreniyor.

Merkeze bağımlılıktan kurtulmak için 2 yılda 177 danışan başvuru yaptı.

"Topluma yeniden entegrasyonun sağlandığı bir iyileşme yolculuğu sunuyoruz"

Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Aslan, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireylerin değil, toplumun da geleceğini şekillendiren kritik bir süreç olduğunu söyledi.

Türkiye'de Yeşilay'a bağlı üç rehabilitasyon merkezinden biri olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Tamamen ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalı sunduğumuz bu hizmetle bağımlılıkla mücadele eden bireylere yeni bir başlangıç sunuyoruz. 40 yatak kapasitesiyle faaliyet gösteren merkezimizde, uzman ekiplerimiz psikososyal destekten mesleki rehabilitasyona kadar geniş bir yelpazede hizmet vererek bireyleri hayata yeniden kazandırmayı amaçlıyor. Burada sadece bir bağımlıktan kurtulma süreci değil, aynı zamanda topluma yeniden entegrasyonun sağlandığı bir iyileşme yolculuğu sunuyoruz. Yeşilay olarak insan onuruna yakışır bir rehabilitasyon süreciyle bağımlılıkla mücadelede umut olmaya devam ediyoruz."

İş hayatına atılanlar var

Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Meltem Toklu ise 2 yılda başvuran 177 danışana 6 ay süren tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini belirtti.

Toklu, bireylerin ihtiyacına göre bu sürenin uzayabildiğine işaret ederek, "Merkez bünyesinde 5 spor alanı ile kütüphane mevcut. Eğitmen ve usta öğreticiler eşliğinde hobi ve meslek atölyelerinde çalışmalar gerçekleştirilmekte. Meslek edindirdiğimiz ve tedavi sonrası çalışan danışanlarımız bulunmaktadır." diye konuştu.

"Yeşilay ile kal, hayatta kal"

Merkezde 7 gün 24 saat yapılandırılmış bir program uygulandığını anlatan Toklu, danışanların özel bilgilerinin korunduğu gizlilik esaslı hizmet verdiklerini kaydetti.

Toklu, danışanların rehabilitasyonu kapsamında haftada bir "dış aktivite" olarak adlandırdıkları tiyatro, sinema ve piknik gibi etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu şekilde danışanların sosyal katılımlarını ve uyum süreçlerini desteklediklerini vurguladı.

Amaçlarının bağımlılık sebebiyle ortaya çıkan fiziksel, psikolojik ve sosyal kayıpların telafi edilmesi, kişilerin sağlıklı bir birey olarak topluma yeniden kazandırılması ve arınma sonrası tedavilerin desteklenmesi olduğuna dikkati çeken Toklu, "Başvuran danışanların bağımlılık tedavi sürecinde iyilik hallerine sunduğumuz katkıdan dolayı mutluyuz. Doğru tedavi ile bağımlılığı yenmek mümkün. Yeşilay ile kal, hayatta kal." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı
Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı
Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı
Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi
Bindikleri otomobil karı-kocaya mezar oldu Bindikleri otomobil karı-kocaya mezar oldu
Van’daki depremlerin ardından Ahmet Ercan’dan kritik açıklama Van'daki depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan kritik açıklama
Yeni sezonda Fenerbahçe’de olmayacaklar Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti
Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu

11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
10:58 Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk
09:59 Özel, İmamoğlu’nun önünü mü kesiyor Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
09:57 Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı
09:31 Deprem haritası güncellendi İşte en güvenli 23 il Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il
18:13 Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
17:54 Dev kulübün Arda Güler’e yaptığı teklifi duyurdular Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular
17:52 Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
17:35 Son düdükten sonra olanlar oldu Şampiyon Bursaspor’un taraftarları sahaya daldı Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı
17:32 Antalya’da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
16:55 Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
16:37 Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 12:10:39. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement