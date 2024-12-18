Diyarbakır\'da Yoğun Sis Uçak Seferlerini Olumsuz Etkiledi

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DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

Diyarbakır'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi. Diyarbakır Havalimanı'nda da bazı uçak seferleri gecikmeli gerçekleştirildi. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin olacağı belirtildi.