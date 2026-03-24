Diyarbakır'da Yol Çöktü, Trafik Kilitlendi

DİYARBAKIR'da çöken yolda 1 metrelik çukur oluştu. Ulaşım tek şeride düşünce kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Olay, öğleden sonra Diyarbakır-Silvan kara yolu 450 Evler Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun bir bölümünde zemin boşalması nedeniyle oluşan çökmeyle yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu.

'ALTERNATİF YOLLARIN TERCİH EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların sürdüğü kara yolu yerine alternatif yolların tercih edilmesi gerektiği belirtilerek, "Diyarbakır-Silvan kara yolunun (Seyrantepe inişi), içme suyu/altyapı hattına ait düşey baca (DİSKİ bacası) kaynaklı zemin boşalması nedeniyle asfalt kaplama altında lokal çökme meydana geldiği tespit edilmiştir. Söz konusu durumla ilgili birimlerimiz tarafından bölgede ivedilikle gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve alan trafik güvenliği açısından kontrol altına alınmıştır. Bu kapsamda çökme tespit edilen kesimde şerit daraltması ve kontrollü geçiş uygulaması yapılmaktadır. Diyarbakır şehir merkezinden Silvan yönüne gidecek araçlar için; Diyarbakır-Batman kara yolu üzerinden Bismil bağlantısı kullanılarak Silvan'a ulaşım, bölgesel ulaşımda ise kırsal bağlantı yolları üzerinden alternatif geçişler sağlanması gerekmektedir" denildi.

