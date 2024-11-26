DİYARBAKIR'da, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğünün yağış uyarılarının ardından merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar, Çermik, Çüngüş, Dicle, Ergani, Lice ve Kulp ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte bölge beyaz örtüye büründü.
Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK,Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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