 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'daki toplu taşıma araçlarında NFC-QR kod uygulaması başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'daki toplu taşıma araçlarında NFC-QR kod uygulaması başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir içi toplu taşımadan daha rahat faydalanabilmesi için dijitalleştirme çalışmaları yürütüyor.

Diyarbakır\'daki toplu taşıma araçlarında NFC-QR kod uygulaması başladı
16.01.2024 - 17:42,
Abone Ol

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir içi toplu taşımadan daha rahat faydalanabilmesi için dijitalleştirme çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da vatandaşlara dijital ortamlarda hizmet kolaylığı sağlayan Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içi toplu taşıma araçlarında NFC-QR kod uygulaması başlattı.

Mobil uygulamada hat hareket saatleri, durak bilgileri, duraktan geçen hatlar, durağa yaklaşan araçların ortalama varış süreleri, sanal kart, temassız ödeme, kart kullanım bilgileri, online yükleme özellikleri aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Şehir merkezindeki duraklar mobil uygulama sisteminde durak kodu verilerek isimlendirildi.

Sesli anons sistemi

Görme engelli bireyler ile kentte durakları bilmeyen vatandaşların da bu uygulamayı kullanabilmeleri için yazılım geliştirilip "Sesli anons sistemi" hizmete sunuldu.

Uygulamayla gelinen durak ve bir sonraki durak bilgilerinin sesli anons ile duyurulması sağlanıyor. Altyapısı uygun olan 120 aracın içindeki monitörlerde durak bilgileri sorunsuz bir şekilde yayınlanıyor. Ulaşım filosundaki diğer araçlarda ise dijital dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Ulaşımda temassız kredi kartı veya banka kartlarının kullanılması için gerekli yazılım ve donanım yatırımları yapılarak banka kartları ile binişlerin yapılması sağlandı.

Otobüslerde teknolojinin gerisinde kalan sürücü kontrol panelleri güncel teknolojileri destekleyen ürünler ile değiştirildi.

Yeni sistemde sürücülerin kart sahibinin fotoğrafını görerek usulsüz kullanımı bildirmesi, sistem üzerinden yolcuları sesli anons ile yönlendirmesi, trafik kontrol merkezine mesaj göndermesi, ara tarifeye sahip hatlarda birden fazla tarife seçiminin yapılabilmesi ve kart raporlarını detaylı olarak alabilmesi sağlandı.

"Türkiye Kart" uygulamasına uyumlu sistem

Yapılan dijital dönüşüm neticesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin Elektronik Ücret Toplama Sistemi altyapısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üzerinde çalıştığı "Türkiye Kart" uygulamasına hazır hale getirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kart, Diyarbakır, NFC, Ulaşım, Belediye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki toplu taşıma araçlarında NFC-QR kod uygulaması başladı - Son Dakika


18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59
Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı

Son Dakika
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59 Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 19:03:24. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'daki toplu taşıma araçlarında NFC-QR kod uygulaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement