Diyarbakır-Ergani yolunda belediye otobüsü tarlaya girdi, 20 yolcu yara almadı

DİYARBAKIR'da 20 yolcusunun bulunduğu belediye otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya girdi.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Ergani kara yolunda meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tarlaya giren belediye otobüsü, bir süre ilerledikten sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüsteki 20 yolcu ile şoförün kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.