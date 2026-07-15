Diyarbakır'dan Varto'daki Jes Nöbetine Destek: Halkın İradesi Yok Sayılamaz - Son Dakika
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Diyarbakır'dan Varto'daki Jes Nöbetine Destek: Halkın İradesi Yok Sayılamaz

15.07.2026 18:02  Güncelleme: 19:29
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Muş'un Varto ilçesinde 73 gündür süren JES karşıtı ekoloji nöbetini ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

(MUŞ) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Muş'un Varto ilçesine bağlı Çalıdere köyünde planlanan JES projesine karşı 73 gündür sürdürülen ekoloji nöbetini ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Eş Başkanlar, doğanın korunması, halkın karar süreçlerine katılım hakkının gözetilmesi ve ekoloji mücadelesinin ortaklaştırılması gerektiğini vurguladı.

Muş'un Varto ilçesinde Çalıdere köyünde, planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesine karşı çevre halkı ve ekoloji platformları tarafından sürdürülen nöbet eylemi 73'üncü gününde sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, Çalıdere köyüne gelerek nöbetteki eylemcilere destek verdi.

Eş Başkan Bucak, yaptığı konuşmada, toplumsal mücadele deneyiminin ekoloji mücadelesiyle ortaklaşmasının önemine dikkati çekti. Eş Başkan Bucak, kadın mücadelesinden ekoloji mücadelesine, toplumsal barıştan demokrasiye kadar tüm mücadele alanlarının birbirini güçlendirdiğini belirterek, dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini ifade etti.

"DOĞASI SİSTEMATİK BİR BİÇİMDE TAHRİP EDİLİYOR"

Bölgenin uzun yıllardır hem çatışmaların hem de doğa tahribatının etkisi altında olduğunu söyleyen Eş Başkan Bucak, baraj, HES ve JES projeleriyle doğanın sistematik biçimde tahrip edildiğini dile getirdi. Eş Başkan Bucak, ulusal ve uluslararası şirketlerin yürüttüğü projeler karşısında hakikati anlatmanın ve toplumsal örgütlülüğü güçlendirmenin önemine işaret etti.

Diyarbakır'da da ekoloji mücadelesini sürdürdüklerini belirten Eş Başkan Bucak, maden aramalarından başlayarak doğayı tahrip eden tüm uygulamalara karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Planlanan JES projesinin onlarca köyü kapsayan 450 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilmek istendiğini ifade eden Eş Başkan Bucak, bölgenin deprem kuşağında bulunduğunu ve projenin tarım alanları ile su kaynaklarını doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

ÇED süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eş Başkan Bucak, yerel yönetimlerin, halkın ve toplumsal hareketlerin karar süreçlerine dahil edilmediğini söyledi. Eş Başkan Bucak, konuşmasını "Mücadelenizi selamlıyoruz. Bizler de Amed'in toplumsal hareketlerinin ve ekoloji hareketlerinin selamını getirdik. Sonuna kadar coğrafyamıza, yer altı ve yer üstü kaynaklarımıza sahip çıkacağız" sözleriyle tamamladı.

"HALKIN İRADESİ DİKKATE ALINMALI"

Eş Başkan Doğan Hatun da ÇED süreçlerinde yöre halkının görüşünün alınmasının yasal bir zorunluluk olduğunu dile getirerek, halk, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ikna edilmeden alınan kararların hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Maden mühendisi olduğunu hatırlatan Eş Başkan Hatun, ilgili bakanlığa seslenerek bölgenin doğal yaşamı ve halkın iradesi dikkate alınmadan verilen ÇED kararlarını eleştirdi. Yargıya da çağrıda bulunan Eşbaşkan Hatun, uygulanmayan mevzuata dayandırılarak verilen kararların iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'dan Varto'daki Jes Nöbetine Destek: Halkın İradesi Yok Sayılamaz - Son Dakika

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