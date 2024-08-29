Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi 1439 sağlık personeline sertifika verdi

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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sertifikalı eğitim programlarıyla 1439 sağlık personeline sertifika verdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastane sertifikasyon birimi, 2016 yılında başladığı faaliyetlerini her geçen yıl genişleterek sürdürüyor.

Üç sertifikalı eğitim programı ile hizmet vermeye başlayan birim, bu yıl itibarıyla program sayısını 10'a çıkardı.

Bugüne kadar 80 eğitim gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sertifikalı eğitim programları, sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerilerini güncelleyerek belirli uzmanlık alanlarında derinleşmelerini hedefliyor. Bu sayede sağlık çalışanları, en güncel tedavi yöntemleri, teknolojik gelişmeler ve hasta bakım standartları hakkında bilgi sahibi oluyor. Ayrıca, bu eğitimler ulusal ve uluslararası standartlara uygun yetkinliklerin kazandırılmasına ve bu yetkinliklerin belgelendirilmesine de olanak tanıyor. Bu programlarla sağlık çalışanlarının kariyer gelişimlerine destek olmanın yanı sıra, toplum sağlığının iyileştirilmesine de katkıda bulunuyor. Sağlık sektörünün değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamayı kolaylaştıran bu eğitimler, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırarak, nitelikli iş gücünün oluşması amaçlanıyor."