Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 2. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 2. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, 2024 yılı 2. dönem toplantısını gerçekleştirdi. Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilde yürütülen 735 projenin bütçesi ve harcamaları değerlendirildi. Toplantıda, Diyarbakır'ın daha müreffeh ve yaşanılabilir bir şehir olması için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

28.07.2024 16:21
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Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 2. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Murat Zorluoğlu başkanlık etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, ilde yürütülen 735 projenin bütçesinin 173 milyar 311 milyon 928 bin lira olduğunu belirtti.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılı ödeneği 23 milyar 199 milyon 140 bin lira. Şu ana kadar yapılan harcama 7 milyar 786 milyon 882 bin lira. Bu harcama çerçevesinde 2024 yılı ödeneğine olan oranı yüzde 33,57'dir. Kamu işlerinde ilk 3 ay ihale işleri ile geçiyor. Bu yüzden harcama oranları yüzde 33'lerde. İkinci 6 ayda bunun artmasını ümit ediyorum. Tüm yatırımların takipçisi olacağız. Daha müreffeh daha yaşanılabilir bir Diyarbakır için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantı, projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, yatırımlara ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sona erdi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı, Dicle Üniversitesi Rektörü, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Diyarbakır, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 2. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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