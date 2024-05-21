Diyarbakır\'ın Çermik ilçesinde mutfak tüpü patlaması: Anne ve kızı yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde mutfak tüpünün alev alması sonucu anne ve kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Baykal Mahallesi'nde yaşayan Pakize Kılıç'ın (46), mutfak tüpü üzerinde yemek piştiği sırada başlığını değiştirmek istediği başka bir mutfak tüpü gaz sızıntısı sonucu alev aldı.
Tüpü dışarıya çıkarmaya çalışan anne Kılıç ve yanındaki kızı Gizem Kılıç (22) alevler nedeniyle yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan anne ve kızı Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gizem Kılıç, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi, anne Kılıç Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
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