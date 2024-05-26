Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır\'ın Çüngüş ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, Nazım B. idaresindeki 33 ALF 411 plakalı hafif ticari araç kaza geçirdi. Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çermik ve Çüngüş Devlet hastanelerine kaldırıldı.

26.05.2024 16:31
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Nazım B. idaresindeki 33 ALF 411 plakalı hafif ticari araç, kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Çermik ve Çüngüş Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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