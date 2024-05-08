Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde trafik kazası sonucu kalça kemiği kırılan genç ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde trafik kazası sonucu kalça kemiği kırılan genç ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır\'ın Çüngüş ilçesinde trafik kazası sonucu kalça kemiği kırılan genç ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Çüngüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kalça kemiği kırılan 27 yaşındaki Tuncay B, ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi. Hasta, önce Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi ve ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

08.05.2024 16:55
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kalça kemiği kırılan genç, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

İlçede trafik kazasında kalça kemiği kırılan 27 yaşındaki Tuncay B, Çüngüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tuncay B'nin buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi.

Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde trafik kazası sonucu kalça kemiği kırılan genç ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

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