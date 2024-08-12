Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil çarpışması: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Dicle Mahallesi'nde M.E'nin kullandığı 34 EBY 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.K'nin kullandığı 21 AEF 301 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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