Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil çarpışması: 3 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil çarpışması: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

12.08.2024 20:00
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Dicle Mahallesi'nde M.E'nin kullandığı 34 EBY 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.K'nin kullandığı 21 AEF 301 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil çarpışması: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil çarpışması: 3 yaralı - Son Dakika
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