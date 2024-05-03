Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında, hayvan otlatırken buldukları cismin patlaması sonucu 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Hani'nin kırsal Kırım mahallesine bağlı Ovalı mezrasında hayvan otlatan Ö.K. (18) ve kardeşi H.K'nin (16), dere kenarında bulduğu cisim patladı.
Patlamada, Ö.K. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan H.K. 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kardeşlerin, hayvancılık yapan aileleriyle birlikte Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünden, Hani ilçesine geldikleri öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'ın Hani ilçesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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