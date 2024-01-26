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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde silahlı olay: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde silahlı olay: 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Kırıkkaşık Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır\'ın Hazro ilçesinde silahlı olay: 2 kişi yaralandı
26.01.2024 - 11:37,
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kırıkkaşık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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