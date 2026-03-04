Diyarbakır Tarihi ve Kültürel Değerleriyle Itb Berlin Fuarı'nda - Son Dakika
Diyarbakır Tarihi ve Kültürel Değerleriyle Itb Berlin Fuarı'nda

04.03.2026 11:43  Güncelleme: 12:17
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Büyükşehir Belediyesi, ITB Berlin Fuarı'nda Diyarbakır standı açarak kenti uluslararası platformda tanıttı. Fuarda, kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yöresel lezzetleri tanıtıldı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi dünyanın en büyük turizm fuarları arasında gösterilen ITB Berlin'de Diyarbakır standı açarak kenti uluslararası platformda tanıttı.

Bu yıl 160'tan fazla ülkeden 5 bin 800'ün üzerinde firmanın katılım sağladığı ITB Berlin Turizm Fuarı 5 Mart'a kadar Almanya'nın başkenti Berlin'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Diyarbakır standında DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Meclis Üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zeynep Yaş Salam ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl yer aldı.

Diyarbakır standını Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, Türk Alman İş İnsanları Derneği Başkanı Doğan Azman'ın yanı sıra çok sayıda kişi ziyaret etti.

Fuarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları Hevsel Bahçeleri ve Zerzevan Kalesi başta olmak üzere kentin tarihi mekanları ziyaretçilere detaylı şekilde anlatıldı. Diyarbakır'ın binlerce yıllık geçmişi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok kültürlü yapısı ve inanç turizmi açısından taşıdığı zenginlik ön plana çıkarıldı. Kentin kültürel mirasının turizm potansiyeline sağladığı katkı vurgulandı ve Diyarbakır'ın kültür turizmi için önemli bir destinasyon olduğu ifade edildi. Gastronomi alanında ise Diyarbakır ciğeri, kaburga dolması ve burma kadayıf gibi yöresel lezzetler tanıtılarak kentin gastronomi kültürünün turizmde önemli bir unsur olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Tarihi ve Kültürel Değerleriyle Itb Berlin Fuarı'nda
