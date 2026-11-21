Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Çınar ve Ergani ilçelerinde çocuklarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Çınar ve Ergani ilçelerinde sorumluluk bölgelerinde bulunan çocuklar ile Ergani Gençlik Merkezi üyesi çocuklar ziyaret edildi.

Ziyaretlerde çocuklara sahip oldukları haklar hakkında bilgi verilerek çocuk haklarının önemi anlatıldı.

Etkinliklerde çocuklarla boyama ve çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştiren ekipler, çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığının, çocuk haklarının korunması, çocukların bu konuda bilinçlendirilmesi ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.