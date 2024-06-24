Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu ve Hükümlüler Yemekten Zehirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu ve Hükümlüler Yemekten Zehirlendi

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu ve Hükümlüler Yemekten Zehirlendi

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumunda kalan 32 tutuklu ve hükümlü, yedikleri yemekten zehirlendi. Olayın duyulması üzerine Diyarbakır Barosu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nden oluşan heyet, cezaevine giderek incelemelerde bulundu. Tutuklularla yapılan görüşmelerde, bayram sebebiyle yaklaşık 10 gündür yemeklerde sorun olduğu ve beslenme koşullarının yetersiz olduğu belirtildi. Yetkililerden beslenme sorununun çözülmesi ve mahpusların gıda ve sağlığa erişim haklarının güvence altına alınması talep edildi.

24.06.2024 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda kalan 32 tutuklu ve hükümlü yedikleri yemekten zehirlendi.

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, akşam yemeğini yiyen 32 tutuklu ve hükümlü yedikleri yemekten zehirlendi. Olayın duyulması üzerine Diyarbakır Barosu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nden oluşan heyet, cezaevine giderek, incelemelerde bulundu. Heyetin yaptığı incelemeye yönelik Diyarbakır Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, tutuklularla yapılan görüşmelerde, bayram sebebiyle yaklaşık 10 gündür yemeklerde sorun olduğunun söylendiği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"23 Haziran 2024 tarihinde, Diyarbakır Kampüs Hapishanesinde tutulan mahpusların gıda zehirlenmesi yaşadığı bilgisi alınması üzerine; Diyarbakır Barosu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesinden oluşan bir heyetle saat 23.30'da ziyaret gerçekleştirilmiştir. Mahpuslarla yapılan görüşmelerde, bayram sebebiyle yaklaşık 10 gündür yemeklerde sorun olduğu, bu süre içerisinde ishal vakalarında artış olduğu; 23 06 2024 tarihinde verilen yemekten(şinitzel tavuk) koku geldiği, su kesintilerinin sıklıkla olduğu ve suyun geldiği vakitlerde kirli aktığı belirtilmiştir.   Kampüs Hapishanesinde bulunan ve sağlık durumu kötü durumda bulunan 32 mahpusun kusma ve bulantı gibi şikayetlerle hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiş; tedavilerinin akabinde mahpuslar taburcu edilmişlerdir. Tüketilen gıdalar için besin miktarının yeterliliği, çeşitliliği, kalitesi, hijyeni ve besin değerinin korunması önemle dikkat edilmesi gereken hususlardır. 14 Mayıs 2024 tarihinde aynı kampüs hapishanesinde, gıda zehirlenmesi sebebiyle birçok mahpus zehirlenmiştir. Aynı şekilde, 23 Haziran 2024 tarihinde yaşanan zehirlenme vakıası dikkate alındığında, iaşe ve besin değeri yetersizliği ile hijyen koşullarının bulunmadığı görülmektedir.  Beslenme sorununun derhal çözüme kavuşturulmasını ve mahpusların en temel insani haklarından olan gıda ve sağlığa erişim haklarının güvence altına alınmasının devletin temel sorumluluğu olduğunu yeniden hatırlatıyor, benzer vakaların bir daha yaşanmaması için yetkilileri gerekli özen ve sorumluluk çerçevesinde göreve davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, İnsan Hakları, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu ve Hükümlüler Yemekten Zehirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:24:36. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu ve Hükümlüler Yemekten Zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement