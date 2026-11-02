Diyarbakır Kayapınar'da drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza verildi

Diyarbakır Kayapınar'da drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Fırat Bulvarı'nda otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye, görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer alması üzerine 140 bin lira ceza verildi. Trafik ekiplerinin belirlediği sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve bazı haber sitelerinde Fırat Bulvarı'nda bir sürücünün otomobille drift yaptığı görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 140 bin lira ceza verildi, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Kaynak: AA
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