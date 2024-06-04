Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu\'nun Hakkari Belediyesi\'ne kayyum atamasını protesto etme eylemi engellendi

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - 116 kuruluşun yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu üyelerinin Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamasını protesto için yapmak istedikleri eyleme izin verilmedi

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra yerine kayyuım atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasına tepki amacıyla, aralarında Diyarbakır Barosu, Tabip Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İnsan Hakları Derneği gibi 116 kuruluşun yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu üyelerinin düzenlediği basın açıklaması kolluk güçlerince engellendi.

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen platform üyeleri, basın açıklaması yapmak istedikleri sırada, polis, kentteki eylem ve etkinlik yasağının olduğunu bildirerek, açıklama yapılamayacağı uyarısında bulundu. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı eylemde, platform üyeleri açıklama yaptığı sırada, gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almalarını engellemek için çevik kuvvet ekipleri kalkan oluşturdu.

Açıklamayı yapan Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Sözcüsü Serdar Keskin, kayyum atanma kararının seçim ile seçme ve seçilme hakkına açık bir müdahale olduğunu söyledi. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması ve seçmen iradesine müdahale edilmesiyle barış ve demokratikleşme çabalarına çok ağır bir darbe vurulduğunu aktaran Keskin, şunları söyledi:

'Demokrasinin temel şartı, seçmen iradesini tanımaktır'

"İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış bu karar, demokrasinin ve hukuk devletinin temeli olan serbest seçim ile seçme ve seçilme hakkına açık bir müdahale olup devletin tüm organlarının uyması gereken bir ilke olan hukuk devleti ile temel hak ve özgürlüklere saygı ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Açıklamada yer alan ve ileri sürülen gerekçelere bakıldığında; karar hukuki dayanaktan yoksun; toplumsal adalet ve vicdanı derinden yaralamaktadır. İktidarı kayyum atamasından vazgeçmeye ve seçilmiş belediye başkanını göreve iade etmeye davet etmek hukuk ve demokrasinin gereğidir. Yine adaylık sürecinde, YSK tarafından seçilme yeterliliği bulunmasına karşın devam eden yargılamalara dayanılarak, seçilmiş Mehmet Sıddık Akış yerine, kayyum atama kararının alınması hukuki güvenlik ilkesini ve masumiyet karinesini ihlal etmektedir. Seçmen iradesine hukuksuz bir şekilde müdahale edilmesiyle barış ve demokratikleşme çabalarına çok ağır bir darbe vurulmuştur. Demokrasinin temel şartı, seçmen iradesini tanımaktır. Ülkedeki siyasal, sosyal, ekonomik sorunların çözümü için öncelikle insan haklarına saygıyı bir devlet kültürü haline getirmek, barış ve demokrasiyi tesis etmek gerekir. Yargının araçsallaştırılarak gerçekleştirilen kayyum atamaları, demokrasinin ve hukuk devletinin temeli olan serbest seçim ile seçme ve seçilme hakkına yönelik açık bir müdahaledir. Son sekiz yıldır uygulanan ve yarattığı tahribatın giderilmeye çalışıldığı bir süreçte, yeniden kayyum atama uygulamasına dönülmesi demokrasi adına büyük bir utançtır."