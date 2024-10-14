Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Çocuklarla Buluşuyor

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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, çocukları bilim, sanat ve eğlenceyle buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında Diyarbakırlı çocuklar için tarihi Sur ilçesinde Hançepek Meydanı'na kurulan çocuk şehrinde güneş gözlemi, gökyüzü gece gözlemleri, planetaryum gösterileri ve astronomi sunumlarının yanı sıra sanatsal etkinlikler, geleneksel oyunlar, tiyatro oyunları, eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları ile sahne gösterileri gerçekleştiriliyor.

Festivale iki kızı ile katılan Hülya Özaydın, AA muhabirine, burada düzenlenen etkinliklerle çocukların daha da sosyalleştiğini söyledi.

Özaydın, "Birçok etkinlik var, sosyal faaliyetler var. Sanatçıların konserleri ve dini anlamda da etkinlikler var. İnsanlar da festivalden mutlu. Benim bu ikinci gelişim. Diyarbakır'a katkıda bulunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan çocuklardan Esmanur Özaydın da eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek, "Çocuklar da burada düşünülmüş. Bütün çocukları buraya bekliyoruz." dedi.

9 yaşındaki Hatice Roza Kaya da festival alanında çocuklar için de etkinlik düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bilim atölyesi sorumlularından Aycan Altın, festivalin üçüncü gününde yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, düzenledikleri bilim atölyelerinde çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.