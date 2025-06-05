Diyarbakır Kurban Bayramı\'na Hazır

Tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle turizm sektöründe dikkat çeken iller arasında bulunan Diyarbakır, Kurban Bayramı'nda da yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve inanç mekanları bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

"Medeniyetler şehri" olarak nitelendirilen Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik başladı. Konaklama, yiyecek ve eğlence alanlarında faaliyet yürüten işletmeler, bayramda Türkiye'nin dört bir yanından gelecek konuklarını ağırlamak için hazırlıklarını yaptı.

"Gelen misafir sayısında ciddi bir artış bekliyoruz"

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, AA muhabirine, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır'ın gastronomi, kültür, inanç ve doğa turizmiyle dikkati çeken bir şehir haline geldiğini söyledi.

Yapılan kongre ve yeni turizm destinasyonlarıyla kentin artık yıl boyuncu turist ağırlayabilecek bir potansiyele sahip olacağına işaret eden Güler, "Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kuruluşlarla bu konuda çalışmalarla emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Diyarbakır'ın şu anda turizmde hak ettiği noktada olmadığını dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"Son birkaç yıldır bölgede yaşanan güven ortamıyla birlikte gelen misafir sayısında artış yaşandı. Son birkaç aydır başlayan yeni süreçle özlemini duyduğumuz huzurlu ortamına inşallah kavuşacağız. Gelen misafir sayısında ciddi bir artış bekliyoruz. Barış süreciyle ve bu sürecin tamamlanmasıyla şu anda yaklaşık 1,5 milyon misafir ağırlayan Diyarbakır'ın bu sayıyı çok rahat 4-5 milyona çıkaracağını umut ediyoruz."

Kente gelen turist açısından Ramazan Bayramı'nda beklentilerinin çok üstünde yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Güler, istatistiklere göre bu yıl Ramazan Bayramı'nın kutlandığı nisan ayında gelen turist sayısında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artış olduğunu bildirdi.

Güler, "Beklenmedik bir artış oldu. Tabi bunda 9 günlük tatilin de etkisi oldu. Turizmciler olarak Kurban Bayramı'nda da beklentimiz tatilin uzamasıydı, olmadı. 4 günlük tatil için de misafirlerimizden rezervasyonlarını yapanlar var. Bunların dışında şehrimizi merak eden herkesi bekliyoruz. Turizm işletmeleri olarak Kurban Bayramı için hijyen ve konfor anlamında hazırlıklarımızı tamamladık. Güneydoğu'nun Paris'i Diyarbakır'a bütün misafirlerimizi bekleriz."

"Misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız"

Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda kahvaltı salonu işleten Mustafa Avcılar da Ramazan Bayramı'nın yoğunluk açısından çok güzel geçirdiklerini söyledi.

Kentin medeniyetler şehri olduğunu dile getiren Avcılar, inanç turizmi açısından da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın her yerinin birkaç gün gezilebilecek bir şehir olmadığını kaydeden Avcılar, şöyle dedi:

"Diyarbakır, Türkiye'den herkesin 'gidelim' dediği bir şehir haline geldi. Buraya gelen insanlar mutlu oluyor. Herkesi bekliyoruz, gelsinler, tarihimizi görsünler, bu ortamı, kültürü yaşasınlar, 'Küçe' diye tabir ettiğimiz sokaklarımızı gezsinler. Bayram tatili için ayrıca tedbirlerimizi aldık. Tedariklerimizi yaptık. Artık misafirlerimizi bekliyoruz. Misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

Aynı handa tatlı dükkanı işleten Erhan Cangin ise bayram dolayısıyla tatlı üretimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Her bayramda hazırlık süreçlerinin 10 gün boyunca yoğun geçtiğini anlatan Cangin, satışlarının arife gününden bayramın son gününe kadar yoğun olduğunu aktardı.

Her bayramda yaklaşık 4-5 ton tatlı satışı yaptıklarını anlatan Cangin, "İnşallah bu yıl misafirlerimizin yoğunluğuyla satışlarımızda hareketli günler bizi bekliyor. Kente gelecek misafirlerimiz için de hazırlıklarımızı yaptık. Yurt dışı ve yurt içinden gelen misafirlerimizi bekliyoruz. Herkesi tatlılarımızdan yemeye bekleriz." ifadelerini kullandı.

Sur ilçesinde canlı müzik eşliğinde yöreye ait türkülerin seslendirildiği kafe işleten Recep Yoldaş ise kentin müziğini, kültürünü misafirlere tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Yoldaş, "Tarih, medeniyet, kültür ve misafirperverliğimizle kente gelecek tüm misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah misafirlerimizi mutlu bir şekilde göndereceğiz." dedi.

Elazığ'dan ailesiyle kente İlayda Dabakoğlu, İstanbul'da bayram tatili için memleketi Elazığ'a, oradan da gezmek için Diyarbakır'a geldiğini belirtti.

Çok beğendiği kentte gezilebilecek güzel yerlerin sayısının çok olduğunu dile getiren Dabakoğlu, şunları kaydetti:

"Herkesin kente gelmesini tavsiye ederim. Bir iki günde gezilebilecek bir şehir değil biz sadece çok bilinen yerleri geziyoruz. Çok sayıda tarihi yere sahip o yüzden günübirlik gezilip bitirilecek bir şehir değil. Şehri tümüyle gezmek için 2-3 gün gerekiyor."