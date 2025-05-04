Diyarbakır'lı Öğrenci, Maket Traktörlerden Gerçeğini Yapıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'lı Öğrenci, Maket Traktörlerden Gerçeğini Yapıyor

Abdülsamet Uğur, maket traktörleriyle gerçekçi modeller üretip enerji üretiyor.

04.05.2025 23:51
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Diyarbakır'da liseli kaşif, maket traktörlerle gerçeğinin birebirini yapıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde lise öğrencisi Abdülsamet Uğur, maket traktörlerle gerçeğinin birebirini yapıyor.

Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Abdülsamet Uğur, 13 yaşından beri merak saldığı traktörlerle ilgilenip maketlerini gerçeğiyle uyumlu şekilde yapıyor. Uğur, yaptığı maket traktörlere güneş paneli takıp elektrik üreterek telefonların da şarj almasını sağlıyor.

Abdülsamet Uğur (18), traktörünün yüzde 100 el yapımı olduğunu, herhangi bir hazır malzeme bulunmadığını söyledi. Gerçeğinde olan tüm özelliklerin bulunduğunu belirten Uğur, 2022'de yaptığı ve şu an yaptığı traktörleri olduğunu ifade etti.

Uğur, kullandığı malzemelerin ise mukavva, spreyler, yapışkanlar olduğunu kaydederek, "Bu malzemelerden traktörümü tasarlıyorum. İlk başta kağıda çizimlerimi yapıyorum. Sonra üç boyutlu tasarımlarının maketlerini yapmaya çalışıyorum. Yaptığım projelerin yetkili kişiler tarafından görülüp değerlendirilmesini, elimden tutulmasını istiyorum. Traktörümüzün sinyalleri kumanda ile açılıp kapatılıyor. Traktörüm, gerçeğinde olduğu gibi kolları inip kalkmaktadır. Hız ayarını yapıyorum. Traktörümüze paneli taktıktan sonra telefonlarımızı şarj edebiliriz, ayrıyeten traktörümüz elektrik de üretmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'lı Öğrenci, Maket Traktörlerden Gerçeğini Yapıyor - Son Dakika

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