Diyarbakır Lice'de 68 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Lice'de 68 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır Lice\'de 68 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma ekipleri tarafından 68 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde muhafaza altına alındı.

04.06.2024 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 68 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucuların ve bunları gizleyen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda ilçeye bağlı Uçarlı Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, 68 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Ele geçirilen toz esrar muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Operasyon, Jandarma, Lice, Güvenlik, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Lice'de 68 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:06:07. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Lice'de 68 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement