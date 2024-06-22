Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangınla ilgili KESK'ten açıklama - Son Dakika
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Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangınla ilgili KESK'ten açıklama

Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangınla ilgili KESK\'ten açıklama

KESK İzmir Şubeler Platformu, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, devlet kurumlarının yeterli hazırlıklarının olmaması ve hükümetin koordinasyon eksikliği eleştirildi.

22.06.2024 15:32  Güncelleme: 15:33
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(İZMİR) - KESK İzmir Şubeler Platformu, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 12 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili "Diyarbakır-Mardin arasında yaşanan yangında canlarımızı yitirmemiz, içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte doğanın adeta imha olması, maddi ve manevi kayıplar yaşanması kader değil; devlet kurumlarının olası yangınlara hızlı ve etkili müdahale edebilecek yeterli hazırlıklarının olmaması ve hükümetin yangın gibi acil insani bir durumda dahi bölge belediyeleri ve demokratik kitle örgütleriyle gerekli koordinasyonu göstermemesidir" açıklamasını yaptı.

KESK İzmir Şubeler Platformu, 12 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayıpların önüne geçilemedi"

"Diyarbakır Çınar ile Mardin Mazıdağı ilçeleri arasındaki 66 kilometrelik alanda içindeki tarım arazilerinden yerleşim yerlerine kadar yayılan yangında maalesef ki 12 kişi yaşamını yitirdi; 78 kişi de yaralandı. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Çınar ilçesine bağlı kırsal mahalde elektrik tellerinden kaynaklı başladığı düşünülen yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Bölge belediyelerinin ve halkın kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangını söndürmeye yönelik devlet kurumlarına yapılan çağrılar sabaha kadar yeterli karşılık bulamadığı için kayıpların önüne geçilemedi.

Oysaki ülke genelinde sıcakların artmasına bağlı olarak hem kırsal alanlarda hem de ormanlarda olası yangınlara karşı başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurumları hem karadan hem de havadan hızlı müdahale gerçekleştirmeye yönelik hazırlıklarını yapsa; bu kapsamda her bölge için özgün yangın müdahale planları hazırlanıp, araç ve gereçler hazır bulundurulsa; yangınlara başladıktan kısa sürede etkin müdahale yapılabilir böylece can ve mal kayıplarının önüne geçilebilirdi.

Yaşadığımız coğrafya iklim değişikliği ve önceki yıllarda yaşadığımız ve doğamızın yok edildiği büyük yangınlardan gerekli sorumlulukların ve tedbirlerin alınmadığından, bu itibarla Diyarbakır-Mardin arasında yaşanan yangında canlarımızı yitirmemiz, içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte doğanın adeta imha olması, maddi ve manevi kayıplar yaşanması kader değil; devlet kurumlarının olası yangınlara hızlı ve etkili müdahale edebilecek yeterli hazırlıklarının olmaması ve hükümetin yangın gibi acil insani bir durumda dahi bölge belediyeleri ve demokratik kitle örgütleriyle gerekli koordinasyonu göstermemesidir.

"Bütün yetkililer acilen sorumluluk almalıdır"

Yangına karşı köylüler kendi kısıtlı imkanları ile mücadele etmeye çalışmış, ancak büyük yangın karşısında çaresiz kalmıştır. Günün acısını bugüne taşımamak için bütün yetkililer acilen sorumluluk almalıdır.

Hükümetin, Diyarbakır ve Mardin sınırında yaşanan bu yangını derhal doğal afet bölgesi ilan etmesini öneriyoruz. Bu adım, bölgeye gerekli tüm kaynakların acilen yönlendirilmesini ve afetle mücadelede etkin bir koordinasyonun sağlanmasını mümkün kılacaktır.

Yangın, sel veya deprem gibi doğal afetlerin bir kez daha felakete dönüşmemesi için bu tür felaketlere yönelik gerekli hazırlıkların yapılması ve yangından etkilenen halkın maddi ve manevi kayıplarının telafisi için hükümet yetkililerini ivedi bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangınla ilgili KESK'ten açıklama - Son Dakika

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