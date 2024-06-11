Diyarbakır Müzesi'nin 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Müzesi'nin 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Diyarbakır Müzesi\'nin 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde bulunan özel bir okulun öğretmen ve öğrencileri, Diyarbakır Müzesi'nin 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İçkale Müze Kompleksi'nde sahne aldı. Etkinlikte, Diyarbakır ve çevre yörelere ait türküler seslendirildi ve öğretmenler saz, öğrenciler ise erbane çaldı. Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, müzenin Cumhuriyet döneminin ilk müzelerinden biri olduğunu belirterek, bu yıl toplamda 90 etkinlik düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

11.06.2024 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, özel bir okulun öğretmen ve öğrencileri, İçkale Müze Kompleksi'nde Diyarbakır Müzesi'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Etkinlikte, Diyarbakır başta olmak üzere birçok yöreye özgü türküler seslendirildi, öğretmenler saz, öğrenciler ise erbane çaldı.

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, 1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesi'nin Cumhuriyet'in ilk müzelerinden biri olduğunu ve yıl dönümü etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.

Etkinliğin 34'üncüsünün gerçekleştirildiğini dile getiren Gizligöl, "Bu yıl yaptığımız 33 etkinlikte devlet ve özel okullarla gerçekleştirdik. Bugün de bir özel okulla etkinlik gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır müzesi yaşayan bir müze. İçinde oldukça kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapıldığı yaşayan bir müzedir." dedi.

Gizligöl, bu yıl toplamda 90 etkinlik yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Sur, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Müzesi'nin 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:12:57. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Müzesi'nin 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement