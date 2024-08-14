Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hizmete girdi - Son Dakika
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Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları servisi bünyesinde 100 metrekarelik alanda 2'nci basamak göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesi hizmete girdi. Hastanede genel yoğun bakım biriminin yanı sıra diğer bölümlerin yoğun bakım üniteleriyle vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunulmaya devam ediyor.

14.08.2024 16:19
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Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları servisi bünyesinde yoğun bakım ünitesi hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göğüs hastalıkları servisi bünyesinde 100 metrekarelik alanda 2'nci basamak göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesinin hizmete girdiği belirtildi.

5 yataklı ünitenin göğüs hastalıkları klinikleriyle aynı katta hizmete girmesinin sağlık personeli ve hastalar tarafından olumlu karşılandığı ifade edilen açıklamada, "Hastanede hizmet veren genel yoğun bakım biriminin yanı sıra dahiliye, kardiyoloji, nöroloji ve cerrahi bölümlerin yoğun bakım üniteleri ile vatandaşlara 7/24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hizmete girdi - Son Dakika

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