Diyarbakır Surları'nda Restorasyon Sorunları - Son Dakika
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Diyarbakır Surları'nda Restorasyon Sorunları

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CHP'li Tanrıkulu, Diyarbakır Surları restorasyonunun gecikmesini eleştirdi, belirsizlik vurguladı.

01.01.2025 17:01
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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Surları ile Suriçi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceleyerek, "Buralar 10 yıl önce yakıldı, yıkıldı. Dönemin Başbakanı'na göre buralar 'Toledo' olacaktı. Öyle olmadığı gibi ucube, ne olduğu belirsiz başka bir kimliğe büründü" dedi.

Tanrıkulu, Diyarbakır Surları'nda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon çalışmalarının 24 Eylül'de sona ereceğinin duyurulmasına rağmen hala bitirilmediğine işaret eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Surları Restorasyon İşleri 7. Etap bölgesindeyiz. İşin başlama tarihi 21 Ağustos 2023. İşin süresi 400 gün, bitim tarihi 24 Eylül 2024. Bugün 1 Ocak 2025. Bu restorasyon işinin ne zaman biteceği de belli değil. Diyarbakır Surları ve Suriçi, 10 yıl önce yakıldı, yıkıldı. Dönemin Başbakanına göre, buralar 'Toledo' olacaktı. Öyle olmadığı gibi ucube, ne olduğu belirsiz başka bir kimliğe büründü. Hiçbir hareket ve çalışma yok. Bunun en bariz örneği Diyarbakır Surları. Sadece bir etap için söylüyorum. 24 Eylül 2024 tarihinde bitmesi lazımdı ancak neredeyse daha işin başındalar. Bunları takip edeceğiz."

Diyarbakır Surları\'nda Restorasyon Sorunları
Kaynak: ANKA

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