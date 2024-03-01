Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar ilçesinde yapılan çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar ilçesinde yapılan çalışmaları inceledi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar ilçesinde yapılan çalışmaları inceledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Çınar ilçesinde yapılan çalışmaları inceledi. Vali Su, Zerzevan Kalesi'nde inşa edilen Ziyaretçi Karşılama Merkezi'ni denetledi. Ayrıca, Asri Mezarlık yeri, itfaiye hangarı, Çınar Bilgievi ve Halk Eğitimi Merkezi gibi projeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe ziyaretini tarihi Hükümet Konağı'nı inceleyerek tamamladı.

01.03.2024 13:27  Güncelleme: 13:29
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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Çınar ilçesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, Zerzevan Kalesi'nde inşa edilen Ziyaretçi Karşılama Merkezi'ni denetledi. Zerzevan Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili Su'ya bilgi verdi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilçede yapılan Asri Mezarlık yeri ve itfaiye hangarında yürütülen çalışmaları inceleyen Su, içerisinde havuz ve gençlik merkezinin de bulunduğu kompleksi gezdi, birim amirlerinden projelerde gelinen aşamalarla ilgili bilgi aldı.

Su, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçedeki gençlerin eğitimine katkı sunmak amacıyla kurulan Çınar Bilgievi'ni ziyaret ederek, merkezdeki çalışmaları inceledi.

İlçede yeni faaliyete başlayan Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Su, ardından esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.

Su, ilçe ziyaretini restorasyonu yapılacak tarihi Hükümet Konağı'nı inceleyerek tamamladı.

Su'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve kamu kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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