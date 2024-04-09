Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatı\'nın 179\'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Su, mesajında, bu özel günde, vatanın bölünmez bütünlüğü, ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için vatan ve millet aşkıyla görevlerini ifa ederken şehadet mertebesine erişen aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnetle yad ettiğini belirtti.
Başta ilde görev yapmakta olan polisler olmak üzere ülke genelinde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü içtenlikle kutladığını, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarı dilediğini ifade eden Su, şunları kaydetti:
"Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca çalışan polislerimiz, gurur duyduğumuz başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Her zaman teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak kendisini yenileyen ve hizmet kalitesini sürekli olarak yükselten Türk Polis Teşkilatı, büyük bir özveriyle çalışmanın örneğini sergilemektedir. Türk Polis Teşkilatının bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Ülkemizde barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatı'mızın 179. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım."
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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren başkanlığında toplanan Gemlik Belediye Meclisi'nde, ihtisas komisyonları seçimi yapıldı. CHP Grubu'nun önerisiyle, Gemlik'teki trafik sorununa yönelik çalışmalar yapmak için ilk kez 'Trafik Düzenleme Komisyonu' kuruldu.
Türkiye Motosiklet Sevdalıları Afyonkarahisar Temsilciliği üyeleri, Ramazan ayında 111 ihtiyaç sahibini belirleyerek yardım çeki ulaştırdı. Grup, yardım severlerden ve kendi aralarında topladığı 44 bin 300 TL'ye iftardan sonra ailelere yardım ulaştırdı. Türkiye Motosiklet Sevdalıları Afyonkarahisar Temsilcisi Hüseyin Akçeken, destek verenlere teşekkür ederek, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirtti.
Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 223 araç, 760 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 140 araç trafikten men edildi ve 2 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bayram boyunca denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.
Çanakkale'de AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tüm parti teşkilatının bayramını kutlayan Gider, bayram süresince siyaset konuşmama çağrısı yaptı. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ise ramazan ayını bayramla taçlandırmak için bayramlaşma programında bir araya geldiklerini ifade etti. Programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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