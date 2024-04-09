Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı dolayısıyla sevgi, saygı, barış ve huzurun egemen olduğu bir bayrama erişmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, birlik ve beraberliği pekiştirmek, sevdiklerimizle bir araya gelmek ve ihtiyaç sahiplerini unutmadan bayram sevincini paylaşmak gerektiğini vurguladı. Vali Su, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

09.04.2024 12:40
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, sevgi, saygı, barış ve huzurun herkesin kalbinde egemen olduğu, yardımlaşma ve dayanışma hasletlerinin en üst düzeye çıktığı bir Ramazan Bayramı'na daha erişmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, milletin gönül zenginliğinin en güzel örneklerini sergilediği anlar olduğunu ifade eden Su, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, aramızdaki kırgınlıkları unutmak ve gönüllerimizi hoş tutmak için eşsiz bir fırsat olan bu özel günlerde başta anne babalarımız olmak üzere aile büyüklerimizin ellerini öpmeye ve hayır dualarını almaya özen göstermeli, küçüklerimizin mutluluğuna mutluluk katmalı, akraba, dost ve komşularla, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle, yetim ve öksüzlerle bu bayram sevincimizi paylaşmaya gayret etmeliyiz. Bu müstesna zamanlarda çevremizdeki ihtiyaç sahipleri ve yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızı unutmadan onları bayram sevincimize ortak etmeliyiz."

Vali Su, bayramın huzur ve bereket getirmesini temenni ederek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

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