Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

17.03.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, yalnızca askeri bir başarı olmadığını, milletin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu sarsılmaz iradenin, eşsiz vatan sevgisinin ve fedakarlıkla yoğrulmuş istiklal inancının en güçlü nişanelerinden biri olduğunu belirtti.

Milletin en ağır şartlar altında dahi hürriyetinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin şanlı tarihine altın harflerle kazınan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. Çanakkale'de verilen mücadele, imkansız gibi görünen zamanlarda bile imanla, cesaretle ve birlik ruhuyla nelerin başarılabileceğini açıkça göstermiştir. Aziz milletimiz, o gün aynı inanç etrafında kenetlenmenin, aynı bayrak altında birleşmenin ve vatan toprağını her şeyin üstünde tutmanın destanını yazmıştır. İşte bu sebeple Çanakkale ruhu, bugün de milli hafızamızı diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendiren en kıymetli miraslarımızdan biri olmayı sürdürmektedir. Şehitlerimiz, canlarını vatan, bayrak, ezan ve millet uğruna feda ederek bizlere mukaddes bir emanet bırakmıştır. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk ise şehitlerimizin emanet ettiği bu mukaddes vatanı korumak, birlik ve beraberlik ruhumuzu daima canlı tutmak ve genç nesillerimizi tarih şuuru, milli bilinç ve sorumluluk duygusuyla yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'den bugüne kadar vatan uğruna şehadet mertebesine erişen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum"

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:44:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.