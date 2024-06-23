Diyarbakır ve Mardin'de Çıkan Yangında 14 Bin 900 Tarım Alanı Yandı - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'de Çıkan Yangında 14 Bin 900 Tarım Alanı Yandı

Diyarbakır ve Mardin\'de Çıkan Yangında 14 Bin 900 Tarım Alanı Yandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında; Diyarbakır'da 7 bin 900, Mardin'de ise 7 bin dekar tarım alanının yandığını bildirdi. Yumaklı, Diyarbakır'da 924 küçükbaş hayvanın can verdiğini, 83 küçükbaş hayvanın Et ve Süt Kurumu'na (ESK) kesime gönderildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlarıa ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Yangında toplam 14 bin 900 tarım alanı yandı.

23.06.2024 20:28
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(DİYARBAKIR/MARDİN) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında; Diyarbakır'da 7 bin 900, Mardin'de ise 7 bin dekar tarım alanının yandığını bildirdi. Yumaklı, Diyarbakır'da 924 küçükbaş hayvanın can verdiğini, 83 küçükbaş hayvanın Et ve Süt Kurumu'na (ESK) kesime gönderildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlarıa ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Yangında toplam 14 bin 900 tarım alanı yandı.

Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

924 küçükbaş hayvan can verdi

"Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nı etkileyen müessif yangın hadisesi çıktığı andan itibaren Bakanlığımızın İl ve İlçe Müdürlüklerindeki personelimiz AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Çiftçilerimizin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmaları da tamamlanmıştır. Diyarbakır'da; Çınar ilçesinde Köksalan Mahallesi, Bağacık Mahallesi, Yazçiçeği Mahallesi ve Ağaçsever Mahallelerinde 7 bin 900 dekar tarım alanının yandığı, bunun 6 bin 789 dekarında anız, bin 111 dekarında ise hasadı yapılmamış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 1 adet traktör ve 14 adet sulama tesisi yanmıştır. Köksalan Mahallesinde 924 küçükbaş hayvan telef olurken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş hayvan Et ve Süt Kurumuna kesime gönderilmiştir. ESK bu hayvanları sahiplerinden nakliye primi vererek satın almıştır. 190 hayvan ise yerinde tedavi edilmiştir.

iftçilerimizin bazı sulama ekipmanları zayi olmuştur"

Mardin'de; Mazıdağı İlçesinin Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında 7 bin dekarlık tarım alanının yandığı tespit edilmiştir. Bunun 4 bin  dekarı hasadı yapılmamış buğday alanı, 3 bin dekarı anızdan oluşmaktadır. Ayrıca çiftçilerimizin bazı sulama ekipmanları zayi olmuştur. Mardin'de ekiplerimize bildirilen veya tespit edilen hayvan kaybı bulunmamaktadır. İl ve ilçe müdürlüklerimiz, bütün personeliyle bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimize destek olmayı sürdürecektir. Ayrıca yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla bölgede yaraları sarmaya devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Mardin'de Çıkan Yangında 14 Bin 900 Tarım Alanı Yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır ve Mardin'de Çıkan Yangında 14 Bin 900 Tarım Alanı Yandı - Son Dakika
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