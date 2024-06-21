Diyarbakır ve Mardin'deki Yangın Sonrası Kriz Masası Oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır ve Mardin'deki Yangın Sonrası Kriz Masası Oluşturuldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Mardin'e de sıçradı. Yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kriz masası oluşturdu.

21.06.2024 06:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin hayatını kaybettiği 10'u ağır 44 kişinin yaralandığı yangının ardından Büyükşehir Belediyesi'nce kriz masası oluşturuldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi'nde dün akşam 22.15 sıralarında anız ve örtü yangını olarak başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bazı kırsal mahallelere de sıçradı. Çok sayıda ekibin  müdahalesiyyle kontrol altına alınan yangında, Diyarbakır'da 3, Mardin'de ise 2 kişi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı.

Yaralıların Diyarbakır ve Mardin'deki hastanelerde tedavileri sürerken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafında kriz masası oluşturuldu. Yangın bölgesine giden Büyükşehir Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, incelemelerinin ardından hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Mardin, Çınar, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Mardin'deki Yangın Sonrası Kriz Masası Oluşturuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
22:45 Demokrat Partili Enginyurt’tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati
19:05 Diyanet’ten ABD’deki tesisle ilgili iddialara açıklama var Diyanet'ten ABD'deki tesisle ilgili iddialara açıklama var
15:55 İsrail saldırıları sonrası tabloyu Refah Belediye Başkanı acı sözlerle duyurdu İsrail saldırıları sonrası tabloyu Refah Belediye Başkanı acı sözlerle duyurdu
11:03 Yeni vergiler yolda Bakanlık paketi hazırladı Yeni vergiler yolda! Bakanlık paketi hazırladı
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
22:09 Havalimanına giren iklim aktivistleri, şarkıcı Taylor Swift’in uçağını boyadı Havalimanına giren iklim aktivistleri, şarkıcı Taylor Swift'in uçağını boyadı
21:38 Şanlıurfa’da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı Şanlıurfa'da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı
20:36 Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz
19:09 BM’den İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısı Suç ortaklarını tek tek sıraladılar BM'den İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı! Suç ortaklarını tek tek sıraladılar
18:13 Bakkal dükkanına giren çocuğa kabusu yaşattı: Seni öldürürüm Bakkal dükkanına giren çocuğa kabusu yaşattı: Seni öldürürüm
18:05 CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
17:41 Batshuayi takımdan ayrılıyor mu Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 07:26:53. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır ve Mardin'deki Yangın Sonrası Kriz Masası Oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement