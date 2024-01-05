Diyarbakır ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Diyarbakır'da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Filistinlilere destek amacıyla merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi ve Külliyesi'nde "Filistin İçin Sözümüz Var" temalı program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt, Filistin için dua edilmesi ve onlara destek sunulması ve İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurt, "Gazzeli kardeşlerimizin zaferi gerçekleşecek ve Filistin, 'özgür Filistin' olarak dünyaya mührünü vuracak inşallah. Buna dair ümidinizi ve heyecanınızı yitirmeyin." dedi.

İl Müftüsü Celal Büyük ise Gazze'de bir dram yaşandığını, masum insanların katledildiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın Gazze'yi gündemde tutmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediğini dile getiren Büyük, şunları kaydetti:

"Burada katledilenler insandır ve insan hayatı dokunulmazdır. Katledilenler Filistin'deki Müslümanlar olmasa başka dinin mensupları da olsa biz Müslümanlar olarak yine bu tepkimizi gösterecektik. İnsanların, çocukların, annelerin orada vahşice katlediliyor olması bu meseleyi bütün Müslümanların, insanların meselesi haline getirdi."

Konuşmaların ardından ezgi ve marş dinletisi yapıldı.

Şırnak

Şırnak'ta HÜDA PAR öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Dicle Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Yarka Camisi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan parti üyesi Hüseyin Çimen, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiğini belirterek, saldırıların sona ermesini istediklerini söyledi.

Çimen, "Tüm İslam ülkelerinin bu soruna kalıcı bir çözüm getirmesi için işbirliği yapması ve tüm imkanlarını seferber etmesi artık kaçınılmaz olmuştur." dedi.

Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.