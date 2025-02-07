Diyarbakır-Viranşehir Yolunda Kar Aksaklıkları

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Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kara yolunun 30. ve 70. kilometreleri arasında kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince önlem alındı.

Jandarma ekiplerince kar lastiği ve zincir bulunmayan araçlar ile ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.