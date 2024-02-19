Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, marketlerde fahiş fiyat ve son kullanım tarihi geçen ürünlere denetim yapıyor

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Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi marketlerde fahiş fiyat ve son kullanım tarihi geçen ürünlere yönelik denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını ve bütçesini etkileyecek fahiş fiyat ve son kullanım tarihi geçen ürünlere yönelik hafta içi ve hafta sonu denetimlerini artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların sağlığını önemsediklerini belirterek, "Bu nedenle zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor." ifadesini kullandı.