Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, marketlerde fahiş fiyat ve son kullanım tarihi geçen ürünlere denetim yapıyor - Son Dakika
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Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, marketlerde fahiş fiyat ve son kullanım tarihi geçen ürünlere denetim yapıyor

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, marketlerde fahiş fiyat ve son kullanım tarihi geçen ürünlere denetim yapıyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan belediye, marketlerde fahiş fiyat uygulayan ve son kullanım tarihi geçmiş ürünleri denetlemeye devam ediyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların sağlığını önemsediklerini ve marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyat ve etiket denetimlerini sürekli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

19.02.2024 15:09  Güncelleme: 15:25
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Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi marketlerde fahiş fiyat ve son kullanım tarihi geçen ürünlere yönelik denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını ve bütçesini etkileyecek fahiş fiyat ve son kullanım tarihi geçen ürünlere yönelik hafta içi ve hafta sonu denetimlerini artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların sağlığını önemsediklerini belirterek, "Bu nedenle zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Yenişehir, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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