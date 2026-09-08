Diyarbakır’da güvenlik korucusunun şüpheli ölümü… Valilik: “Şahsın intihar etmiş olabileceği kuvvetle muhtemel” - Son Dakika
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Diyarbakır’da güvenlik korucusunun şüpheli ölümü… Valilik: “Şahsın intihar etmiş olabileceği kuvvetle muhtemel”

Diyarbakır’da güvenlik korucusunun şüpheli ölümü… Valilik: “Şahsın intihar etmiş olabileceği kuvvetle muhtemel”
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde cansız bedeni istinat duvarına asılı halde bulunan güvenlik korucusu Mehmet Sevinç'in ölümüne ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Tanık araştırmaları, cep telefonu incelemesi ve ön otopsi raporu birlikte değerlendirildiğinde adı geçen şahsın intihar etmiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmekte olup, detaylı adli soruşturma halen devam etmektedir" denildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde cansız bedeni istinat duvarına asılı halde bulunan güvenlik korucusu Mehmet Sevinç'in ölümüne ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Tanık araştırmaları, cep telefonu incelemesi ve ön otopsi raporu birlikte değerlendirildiğinde adı geçen şahsın intihar etmiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmekte olup, detaylı adli soruşturma halen devam etmektedir" denildi.

Kulp ilçe Turgut Özal mahallesinde bir kişinin cansız bedeninin istinat duvarına asılı olduğunu gören çevredekiler sağlık ekiplerini ihbarda bulundu. Ekipler yaptıkları incelemede cesedin, güvenlik korucusu Mehmet Sevinç'e ait olduğunu tespit etti.

Diyarbakır Valiliği'nce olaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Kulp ilçesi, Turgut Özal Mahallesinde bir alanda 7 Eylül 2026 tarihinde sabah saatlerinde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür. Kolluk birimlerimizce yapılan çalışma neticesinde; bulunan cesedin Güvenlik Korucusu Mehmet Sevinç adlı kişiye ait olduğu, vücudunda ateşli silah ya da kesici aletle yaralanma izine rastlanmadığı, olayın meydana geldiği bölgedeki kameralarda yapılan incelemede şüpheli bir durumun tespit edilmediği, kişinin cep telefonunda yapılan araştırmada şüpheli olarak değerlendirilebilecek herhangi bir arama, aranma veya mesajlaşmaya rastlanılmadığı, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemi sonucunda hazırlanan ön raporda ölümün intihara bağlı olarak gerçekleştiği şeklinde uzman görüşü bulunduğu anlaşılmıştır. Netice olarak, olay yerindeki mevcut bulgular, kamera çalışmaları, tanık araştırmaları, cep telefonu incelemesi ve ön otopsi raporu birlikte değerlendirildiğinde adı geçen şahsın intihar etmiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmekte olup, detaylı adli soruşturma halen devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır’da güvenlik korucusunun şüpheli ölümü… Valilik: “Şahsın intihar etmiş olabileceği kuvvetle muhtemel” - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır’da güvenlik korucusunun şüpheli ölümü… Valilik: “Şahsın intihar etmiş olabileceği kuvvetle muhtemel” - Son Dakika
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