Diyarbakırlı kadınlar pars yakın müdafaa eğitimi ile kendini savunuyor

İçişleri Bakanlığının desteklediği projeye kadınlardan yoğun ilgi

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığının desteklediği Güçlü ve Güvende Kadınlar Projesiyle Diyarbakırlı kadınlar; taciz, şiddet ve gasp gibi olumsuz durumlara karşı pars yakın müdafaa eğitimiyle kendilerini savunmayı öğreniyor.

Diyarbakırlı kadınlar, artan şiddet ve cinayet olaylarına karşı İçişleri Bakanlığının desteklediği Güçlü ve Güvende Kadınlar Projesine ilgi gösterdi. 14-40 yaş arası kadınların gruplar halinde katıldığı eğitimlerde, ilk yardımdan, kendini koruma, değerler eğitimi, meşru müdafaa, etkili iletişim, moral motivasyon buluşmaları ve bunların yanı sıra bir takım gezi faaliyetlerine de katılacak.

Gençlik Derneği Başkanı ve Eğitmen Mücahit Yılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Güçlü ve Güvende Kadınlar Projesini yürütmekte olduğunu, proje çerçevesinde kadınlara ilk yardım eğitimi, kendini koruma eğitimi, değerler eğitimi, meşru müdafaa eğitimi, etkili iletişim eğitimi, moral motivasyon buluşmaları, bir takım gezi faaliyetleri ve quilling eğitimi yapılacağını söyledi.

Pars yakın müdafaa eğitimiyle başladıklarını belirten Yılmaz, pars yakın müdafaa eğitimi, her durum ve koşulda bireyin kendini koruması üzerine tasarlanmış bir program olduğunu, bugün ise grup şeklinde üyelerine hizmet vermekte olduklarını kaydetti.

"Projemiz, 14-40 yaş arası hanımlarla ilgili. Projemizin toplam üye sayısı 50 iken şu an 342 kişiyi geçmiş durumda" diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hedefimiz en 1000 güçlü ve güvende kadın oluşturmak. Hırsızlık, taciz olayına karşı cevap verebilmeyi öğrenecekler. Şiddeti şiddetle değil, şiddeti kontrol altına almayı öğretmekteyiz. Bu doğrultuda İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve Sivil Toplum Kuruluşları Genel Müdürümüze böyle bir projede bizlere destek verdikleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz."

"Kadınlara yönelik psikolojik, fiziksel şiddet maalesef gündemden düşmüyor"

Üniversite öğrencisi kursiyer Şükran Eryılmaz, kadınların dışarıda her hangi bir saldırıda kendilerini nasıl savunması gerektiğini öğrendiklerini dile getirerek, "21. yüzyılda olmamıza rağmen hala kadınlara yönelik psikolojik, fiziksel şiddet maalesef gündemden düşmüyor. Halbuki kadın değerlidir, kadın önemlidir, bir toplumun ilerleyebilmesi için o toplumdaki kadınların güçlü ve güvende olması gereklidir" dedi.

Kursiyer Merve Şam ise Güçlü ve Güvende Kadınlar Projesinde yer almakta olduğunu ifade etti. Kendilerini dışarıda herhangi bir haksız şiddete karşı savunmak adına eğitim aldıklarını aktaran Şam, eğitimlerin güzel ilerlediğini söyledi.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Basketbol Antrenörü Gül Eser de, amaçlarını kadınlara yönelik şiddetin azalması yönünde ne kadar kadın ulaşılırsa o kadar daha iyi olacak olmak olduğunu kaydetti.

Kadınların her türlü şiddete maruz kaldığını savunan Eser, "Sokakta, evde, iş yerinde. Gerekli şartlarda sağlanılırsa çok daha fazla kadına ulaşılacaktır. Buraya gelen kadınları ultra bir güce sahip olmasının bir önemi yok. Tamamen kendini nasıl savunması gerektiğini öğreniyor" ifadelerinde bulundu.