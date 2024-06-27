Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Sanığına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İsteniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Sanığına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İsteniyor

İstanbul'da çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı Erkan Baykut'un yargılanması başladı. Savcı, sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

27.06.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL)- "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i, 31 Ocak'ta çay ocağında bıçaklayarak öldüren sanık Erkan Baykut, hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın eylemini 'tasarlayarak' gerçekleştirdiğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Fatih Cerrahpaşa Mahallesi'nde 31 Ocak'ta, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Erkan Baykut'un (24), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Baykut, duruşmaya bağlı bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Ramazan Pişkin'in ailesi ile tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

"Olay günü madde etkisindeydim"

Sanık Erkan Baykut, mahkemedeki ilk savunmasında, "Olay günü madde etkisindeydim. Ramazan Pişkin'i, Muradi isimli Afgan uyruklu şahıs zannettim. Cinsel istismara uğramış biri psikolojisiyle yaptım. Ama bunu Ramazan Pişkin'in yaptığını iddia etmiyorum. Ramazan Pişkin'i Afgan şahıs zannettim. İçeri girince kendisine taş attım. Ayağa kalkınca kendimi bıçakla savundum. Olay esnasındaki endişeyle kaç kere bıçakladığımın farkında değildim. Olay sonrasında eve kaçtım. Askerliğimi yaptım. Askerlikte röntgenim çekildi, bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Pikin'i sosyal medyada görmüş

Ramazan Pişkin'i daha önce sosyal medyada gördüğünü ancak yüz yüze hiç görmediğini söyleyen sanık, olay günü metanfetamin kullandığını ve 2017'den beri sürekli uyuşturucu aldığını ifade etti. Karakolda darp edildiğini öne süren sanık Erkan Baykut, kolluktaki ifadesinin sadece yüzde 65'inin dikkate alınmasını istedi.

"Dini videolar izlediğim oluyordu ama tarikata hiç gitmedim"

Müşteki avukatının, "Herhangi bir dini cemaate gidiyor musun" sorusuna sanık, "Dini videolar izlediğim oluyordu ama hiçbir tarikata gitmedim" cevabını verdi. Müşteki avukatı, sanığın izlediğini söylediği dini videolardaki kişilerin kim olduklarını ve herhangi bir cemaat ya da tarikata mensup olup olmadıklarını sordu. Sanık Baykut, "Dikkate alarak izlemiyordum ama illa isim vermem gerekirse Kerem Önder'in videolarını izliyordum" dedi.

"Kardeşimi namazda rambo bıçağıyla öldürmüştür"

Ramazan Pişkin'in kardeşi Mehmet Pişkin, "Sanıktan şikayetçiyim, azmettirenlerden de şikayetçiyim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Kardeşimin kimseyle bir husumeti yoktu. Kardeşimi kesinlikle namaz üzerindeyken sırtından bıçaklayarak öldürmüştür. Dükkanda boğuşma izi yok. Her şey 10 saniyede olmuştur. Olay önceden planlanmıştır. Rambo bıçağıyla kardeşimi bıçaklayarak katletmiştir" diye konuştu.

Savcı "Rapor alınmasın" dedi

Duruşma savcısı, sanık Erkan Baykut'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için rapor alınmasını talep etmişti. Yargılama esnasında savcı, sanığın davranışları, olay anlatımı ve hal ve hareketlerini göz önünde bulundurarak bu talebini geri çektiğini söyledi.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Erkan Baykut'un olay tarihinden önce Ramazan Pişkin'in sosyal medyada yayınlanan videolarını izlediğini, olay tarihinden birkaç gün önce de Pişkin'in iş yerine giderek keşif yaptığını ve olay tarihinde tek vuruşta öldürme kabiliyeti olan bıçakla Pişkin'in iş yerine gittiğini, eylemini ise Pişkin iş yerinde tek başınayken gerçekleştirdiğini kaydetti. Savcı, bu nedenlerle sanık Baykut'un eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını belirterek, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Erkan Baykut, "Ben kimseyi tasarlayarak öldürmedim" dedi. Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 1 Temmuz Pazartesi gününe erteledi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Hakim, Mahkeme, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Sanığına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İsteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:47:27. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Sanığına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İsteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement