Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Sanığına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İsteniyor

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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL)- "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i, 31 Ocak'ta çay ocağında bıçaklayarak öldüren sanık Erkan Baykut, hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın eylemini 'tasarlayarak' gerçekleştirdiğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Fatih Cerrahpaşa Mahallesi'nde 31 Ocak'ta, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Erkan Baykut'un (24), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Baykut, duruşmaya bağlı bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Ramazan Pişkin'in ailesi ile tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

"Olay günü madde etkisindeydim"

Sanık Erkan Baykut, mahkemedeki ilk savunmasında, "Olay günü madde etkisindeydim. Ramazan Pişkin'i, Muradi isimli Afgan uyruklu şahıs zannettim. Cinsel istismara uğramış biri psikolojisiyle yaptım. Ama bunu Ramazan Pişkin'in yaptığını iddia etmiyorum. Ramazan Pişkin'i Afgan şahıs zannettim. İçeri girince kendisine taş attım. Ayağa kalkınca kendimi bıçakla savundum. Olay esnasındaki endişeyle kaç kere bıçakladığımın farkında değildim. Olay sonrasında eve kaçtım. Askerliğimi yaptım. Askerlikte röntgenim çekildi, bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Pikin'i sosyal medyada görmüş

Ramazan Pişkin'i daha önce sosyal medyada gördüğünü ancak yüz yüze hiç görmediğini söyleyen sanık, olay günü metanfetamin kullandığını ve 2017'den beri sürekli uyuşturucu aldığını ifade etti. Karakolda darp edildiğini öne süren sanık Erkan Baykut, kolluktaki ifadesinin sadece yüzde 65'inin dikkate alınmasını istedi.

"Dini videolar izlediğim oluyordu ama tarikata hiç gitmedim"

Müşteki avukatının, "Herhangi bir dini cemaate gidiyor musun" sorusuna sanık, "Dini videolar izlediğim oluyordu ama hiçbir tarikata gitmedim" cevabını verdi. Müşteki avukatı, sanığın izlediğini söylediği dini videolardaki kişilerin kim olduklarını ve herhangi bir cemaat ya da tarikata mensup olup olmadıklarını sordu. Sanık Baykut, "Dikkate alarak izlemiyordum ama illa isim vermem gerekirse Kerem Önder'in videolarını izliyordum" dedi.

"Kardeşimi namazda rambo bıçağıyla öldürmüştür"

Ramazan Pişkin'in kardeşi Mehmet Pişkin, "Sanıktan şikayetçiyim, azmettirenlerden de şikayetçiyim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Kardeşimin kimseyle bir husumeti yoktu. Kardeşimi kesinlikle namaz üzerindeyken sırtından bıçaklayarak öldürmüştür. Dükkanda boğuşma izi yok. Her şey 10 saniyede olmuştur. Olay önceden planlanmıştır. Rambo bıçağıyla kardeşimi bıçaklayarak katletmiştir" diye konuştu.

Savcı "Rapor alınmasın" dedi

Duruşma savcısı, sanık Erkan Baykut'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için rapor alınmasını talep etmişti. Yargılama esnasında savcı, sanığın davranışları, olay anlatımı ve hal ve hareketlerini göz önünde bulundurarak bu talebini geri çektiğini söyledi.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Erkan Baykut'un olay tarihinden önce Ramazan Pişkin'in sosyal medyada yayınlanan videolarını izlediğini, olay tarihinden birkaç gün önce de Pişkin'in iş yerine giderek keşif yaptığını ve olay tarihinde tek vuruşta öldürme kabiliyeti olan bıçakla Pişkin'in iş yerine gittiğini, eylemini ise Pişkin iş yerinde tek başınayken gerçekleştirdiğini kaydetti. Savcı, bu nedenlerle sanık Baykut'un eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını belirterek, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Erkan Baykut, "Ben kimseyi tasarlayarak öldürmedim" dedi. Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 1 Temmuz Pazartesi gününe erteledi.