Django/Zorro Filmi Sony Tarafından Geliştiriliyor

Quentin Tarantino'nun 2012 yapımı Django Unchained filmi, yeni bir devam projesiyle gündeme geldi. Sony, Tarantino ve Matt Wagner'ın yarattığı Django/Zorro çizgi roman serisini sinemaya uyarlamak için harekete geçti. Deadline'ın haberine göre, filmin senaryosunu L.A. Confidential ile Oscar kazanan Brian Helgeland kaleme alacak. Tarantino yönetmenlik yapmayacak ancak projeye onay verdi.

Django/Zorro çizgi romanı, 2014'te Dynamite Entertainment tarafından yayımlandı ve Django Unchained'in devam hikayesi niteliğinde. Yedi sayılık seri, Jamie Foxx'ın canlandırdığı Django karakterinin ödül avcısı olarak maceralarını sürdürüyor. Yeni film bu çizgi romanın olay örgüsünü temel alacak.

Django Unchained, dünya genelinde 449 milyon dolar hasılatla Tarantino'nun en çok kazanan filmi oldu ve En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar kazandı. Film, spagetti western geleneğine saygı duruşu niteliği taşıyor.

Yeni Django/Zorro filmi, Django ile Zorro karakteri Don Diego de la Vega'yı bir araya getirecek. Ancak oyuncu kadrosu ve yönetmen henüz açıklanmadı. Jamie Foxx'ın Django rolüne dönüp dönmeyeceği belirsiz. Proje pandemi sürecinde yavaşlamıştı, ancak Sony'nin yeniden canlandırdığı belirtiliyor.