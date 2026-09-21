DMM, Ailem Güvende operasyonlarının keyfi yürütüldüğü iddiasını asılsız buldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Ailem Güvende" operasyonlarının "keyfi ve hedef gözeterek yürütüldüğü" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın-yayın organlarında, Türkiye'deki "Ailem Güvende" operasyonlarının "keyfi ve hedef gözeterek yürütüldüğü" yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların tamamen asılsız, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon olduğu ifade edilen açıklamada, çocukları uyuşturucu maddelerden, cinsel istismardan, fuhuş ekonomisinden ve dijital manipülasyondan korumanın devletlerin asli görevi olduğu, bunun tartışmaya açık bir konu olmadığı vurgulandı.

Türkiye'nin bu kararlılıkla 2026-2035'i "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan ettiği, odağına "çocuğun üstün yararını" alan kapsamlı bir koruma politikasını kararlılıkla uyguladığı anımsatılan açıklamada, "Ailem Güvende" operasyonlarının "uyuşturucu, fuhuş, fuhşa aracılık ve çocuk istismarı" odağında faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı yürütüldüğünün altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmalar, yargı organlarının gözetiminde, somut deliller, ihbarlar ve adli süreçler kapsamında hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak sürdürülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın ve aile yapımızın güvenliğini hiçbir dış baskı, karalama kampanyası ya da algı operasyonuna feda etmeyecektir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür maksatlı yayınlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."