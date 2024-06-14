Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasına ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."
Son Dakika › Güncel › DMM'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika