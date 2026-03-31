DMM'den Dezenformasyon Açıklaması - Son Dakika
DMM'den Dezenformasyon Açıklaması

31.03.2026 19:32
DMM, İncirlik Hava Üssü'ndeki B-1B Lancer iddialarının eski görüntüler olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği" iddialarının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği" yönündeki iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Paylaşılan görsel ve videolar eski olup, planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine aittir. Güncel değildir. Mevcut bölgesel çatışmalarla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi, Türkiye'nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur. Vatandaşlarımızın, yetkili resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz iddialara ve provokasyon amacı taşıyan manipülatif içeriklere itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Kaynak: AA

Dezenformasyon, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DMM'den Dezenformasyon Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: DMM'den Dezenformasyon Açıklaması - Son Dakika
