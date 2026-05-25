Erdoğan'ın sözleri bağlamından koparıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'ın sözleri bağlamından koparıldı

Erdoğan\'ın sözleri bağlamından koparıldı
25.05.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sermaye piyasalarına yatırım yapmanın riskli olduğu yönündeki iddialarının kasıtlı olarak bağlamından koparıldığını belirtti. Açıklamada, konuşmanın finansal okuryazarlık ve yatırımcı koruması gibi konulara vurgu yaptığı ifade edildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir dedi' şeklindeki ifadeler, kasıtlı olarak bağlamından koparılarak tek başına dolaşıma sokulmuştur" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir dedi' şeklindeki ifadeler, kasıtlı olarak bağlamından koparılarak tek başına dolaşıma sokulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda yapılan konuşmada finansal okuryazarlığın önemi, yatırımcıların korunması, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesi ve manipülasyonla mücadele edilmesi gibi hususlara vurgular yapılmıştır. Paylaşımlarda çarpıtılarak kullanılan ifade ile finans piyasalarının doğasına ilişkin genel bir gerçeğe dikkat çekilirken; hemen devamında, sermaye piyasalarına güvenin artırılmasının önemine ve düzenleyici kurumların bu husustaki görevlerine özellikle dikkat çekilmiştir. Ekonomi üzerinden algı oluşturmaya yönelik çarpıtılmış paylaşımlara ve kara propaganda içeriklerine itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'ın sözleri bağlamından koparıldı - Son Dakika

CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart
8. Etnospor Kültür Festivali’nde görkemli kapanış 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış
Arda Turan’dan duygusal bayram mesajı Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray için büyük fedakarlık Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış

16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:35
Yok artık Mourinho Daha gitmeden Real Madrid’i büyük zarara soktu
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:00:53. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın sözleri bağlamından koparıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.