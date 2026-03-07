DMM'den Savaş Hazırlığı İddialarına Yanıt - Son Dakika
DMM'den Savaş Hazırlığı İddialarına Yanıt

07.03.2026 14:49
DMM, bakanlık atamalarının savaş hazırlığı değil, afet yönetimi için yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarına ilişkin "bölgesel gelişmeler gerekçe gösterilerek bir savaşa hazırlık olduğu" yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu atamalarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bakanlıkların merkez teşkilatlarında ihdas edilen ve atamaları gerçekleştirilen bu kadrolar, 16 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afet ve acil durumlara hazırlık, sivil savunma faaliyetleri ile seferberlik hallerine ilişkin süreçlerde kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur."

Bu düzenleme, kamu yönetiminde kriz yönetimi kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal yapılanmanın bir parçasıdır. Dolayısıyla söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eş güdümü güçlendirmeyi amaçlayan, önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir. Kamuoyunun, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan manipülatif ve gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:01
