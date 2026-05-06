DMM'den Suudi Enerji Anlaşması Açıklaması
DMM'den Suudi Enerji Anlaşması Açıklaması

06.05.2026 22:28
DMM, Suudi Arabistan ile enerji anlaşmasının Türkiye'ye faydalı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, "Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşmasının Türkiye lehine hiçbir maddesi bulunmadığı" iddialarının kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağı, Sivas ve Karaman'da kurulacak 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralleriyle 2,1 milyona yakın hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

"Projelerin finansmanı yatırımcı şirket ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacak, Türkiye için herhangi bir yatırım maliyeti oluşmayacaktır. Projelerde en az yüzde 50 yerlilik şartı bulunmakta, Türkiye tarihinin en düşük elektrik alım fiyatlarından biri uygulanırken, santral arazilerinin mülkiyeti tamamen Türkiye'de olacaktır. Hem yapılan anlaşmalar hem de söz konusu projelerde Türk personellerle birlikte yer alacak yabancı personeller ülkemizdeki hukuka ve mer'i mevzuattaki düzenlemelere tabi olacaktır. Resmi açıklamalar ve anlaşma detayları ortadayken ülkemizin enerji arz güvenliğine, üretimine ve ekonomisine katkı sağlayacak yatırımları hedef alan kara propaganda faaliyetlerine itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

