DMM'den, 'tarihi yapılar gözden çıkarıldı' iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika
DMM'den, 'tarihi yapılar gözden çıkarıldı' iddiasına ilişkin açıklama

11.03.2026 14:22
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mezun olduğu imam hatip lisesinde tarihi yapılar ve kültür varlıkları gözden çıkarıldı' iddiaları açık bir dezenformasyondur. İstanbul Fatih'teki söz konusu imam hatip lisesine ait yurt projesinin alanında olduğu belirtilen tescilli yapılar, resmi kayıtlarda yer almakla birlikte fiilen mevcut olmayan metruk yapılardır. Buna rağmen bu yapıların kültür varlığı statüsü korunmuş, ilgili Koruma Kurulu kararları doğrultusunda yeniden yapılmaları için gerekli projeler hazırlanmış ve onay süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca yurt projesine ilişkin tüm işlemler de ilgili kurumların bilgisi, onayı ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmüştür. Manipülasyon ve algı amaçlı gündeme getirilen bu tarz asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DMM'den, 'tarihi yapılar gözden çıkarıldı' iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

SON DAKİKA: DMM'den, 'tarihi yapılar gözden çıkarıldı' iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika
